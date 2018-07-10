10 июля 2018, вторник

Туск дал Трампу совет перед встречей с Путиным: Помните, кто ваш друг, а кто ваша проблема

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп и Дональд Туск

Дональд Трамп и Дональд Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не забывать, что именно Европа является стратегическим партнером Вашингтона.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя постоянные требования Трампа оборонные расходы европейскими странами.

"Деньги важны, но солидарность еще более важна. Европа первой отреагировала на теракты 11 сентября, а европейские военные вместе с американскими участвуют в миссиях в Афганистане. Не забывайте об этом, когда мы встретимся завтра на саммите, а также, когда вы встретитесь с президентом Путиным в Хельсинки. Всегда следует знать, кто ваш стратегический друг, а кто ваша стратегическая проблема ", - цитирует Туска Европейская правда.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

По словам Трампа, стороны обсудят конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове