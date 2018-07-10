Туск дал Трампу совет перед встречей с Путиным: Помните, кто ваш друг, а кто ваша проблема

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не забывать, что именно Европа является стратегическим партнером Вашингтона.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя постоянные требования Трампа оборонные расходы европейскими странами.

"Деньги важны, но солидарность еще более важна. Европа первой отреагировала на теракты 11 сентября, а европейские военные вместе с американскими участвуют в миссиях в Афганистане. Не забывайте об этом, когда мы встретимся завтра на саммите, а также, когда вы встретитесь с президентом Путиным в Хельсинки. Всегда следует знать, кто ваш стратегический друг, а кто ваша стратегическая проблема ", - цитирует Туска Европейская правда.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

По словам Трампа, стороны обсудят конфликты в Украине и Сирии, а также вмешательство России в выборы президента США.