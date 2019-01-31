Туск: Cоглашение по Brexit не подлежит пересмотру
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.
"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй: Позиция ЕС ясна и последовательна. Соглашение не подлежит пересмотру. Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы все еще не знаем, чего хочет Великобритания", - написал Туск в Twitter.
В среду вечером Туск провел телефонные переговоры с премьером Мэй по вопросу соглашения с ЕС и ирландской границы.
По данным Reuters, разговор длился 45 минут, Туск считает, что Лондон должен обратиться с предложением к Брюсселю, которое будет гарантированно поддержано британским парламентом. Вразумительного ответа Мэй на замечание Туска не последовало.
Президент Европарламента Антонио Таяни также заявил, что страны ЕС не намерены пересматривать соглашение с Британией о выходе из Союза.
В парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.
Кроме того, британские парламентарии поручили премьер-министру Терезе Мэй провести новые переговоры с ЕС по границе между Ирландией и Северной Ирландией.