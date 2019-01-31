Туск: Cоглашение по Brexit не подлежит пересмотру Сегодня, 10:40 171 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Туск EPA

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй: Позиция ЕС ясна и последовательна. Соглашение не подлежит пересмотру. Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы все еще не знаем, чего хочет Великобритания", - написал Туск в Twitter.

My message to PM @theresa_may: The EU position is clear and consistent. The Withdrawal Agreement is not open for renegotiation. Yesterday, we found out what the UK doesn't want. But we still don’t know what the UK does want. #brexit 30 января 2019 г.

В среду вечером Туск провел телефонные переговоры с премьером Мэй по вопросу соглашения с ЕС и ирландской границы.

По данным Reuters, разговор длился 45 минут, Туск считает, что Лондон должен обратиться с предложением к Брюсселю, которое будет гарантированно поддержано британским парламентом. Вразумительного ответа Мэй на замечание Туска не последовало.

Президент Европарламента Антонио Таяни также заявил, что страны ЕС не намерены пересматривать соглашение с Британией о выходе из Союза.

В парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.

Кроме того, британские парламентарии поручили премьер-министру Терезе Мэй провести новые переговоры с ЕС по границе между Ирландией и Северной Ирландией.