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Туск: Cоглашение по Brexit не подлежит пересмотру

Сегодня, 10:40
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EPA

Дональд Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.

"Мое послание премьер-министру Терезе Мэй: Позиция ЕС ясна и последовательна. Соглашение не подлежит пересмотру. Вчера мы узнали, чего не хочет Великобритания. Но мы все еще не знаем, чего хочет Великобритания", - написал Туск в Twitter. 

В среду вечером Туск провел телефонные переговоры с премьером Мэй по вопросу соглашения с ЕС и ирландской границы.

По данным Reuters, разговор длился 45 минут, Туск считает, что Лондон должен обратиться с предложением к Брюсселю, которое будет гарантированно поддержано британским парламентом. Вразумительного ответа Мэй на замечание Туска не последовало.

Президент Европарламента Антонио Таяни также заявил, что страны ЕС не намерены пересматривать соглашение с Британией о выходе из Союза.

В парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.

Кроме того, британские парламентарии поручили премьер-министру Терезе Мэй провести новые переговоры с ЕС по границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Теги:   Brexit Тереза Мэй Дональд Туск

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