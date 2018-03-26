Туск: 14 стран ЕС договорились выслать российских дипломатов

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14 стран-членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов после обсуждения инцидента с отравлением в британском Солсбери", - заявил он в Twitter.

По словам Туска, в ЕС не исключают введение дополнительных мер, включая дальнейшие высылки дипломатов.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) 26 марта 2018 г.

Источник AP в ЕС уточнил, что 14 стран объявили персонами нон грата в общей сложности более 30 российских дипломатов.

Об ответных мерах на отравление Сергея Скрипаля и его дочери заявили Германия, Франция, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Италия, Нидерланды, Дания.

Согласно заявлению МИД Италии, два российских дипломата должны покинуть страну в течение недели. Дания объявила о высылке двух сотрудников российской дипмиссии. Чехия выдворяет трех сотрудников российского посольства. Нидерланды заявили о высылке двух российских разведчиков, которые работают под дипломатическим прикрытием.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Смотрите также В Великобритании отравили бывшего шпиона из России: все подробности

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

Смотрите также Новичок в автомобиле: все версии покушения на Скрипаля

К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".