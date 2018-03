Туск: 14 стран ЕС договорились выслать российских дипломатов

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14 стран-членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов после обсуждения инцидента с отравлением в британском Солсбери", - заявил он в Twitter.

По словам Туска, в ЕС не исключают введение дополнительных мер, включая дальнейшие высылки дипломатов.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.