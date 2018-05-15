Турция отозвала послов из США и Израиля

Решение было принято после открытия в Иерусалиме посольства США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отзыве послов из США и Израиля для провдения консультаций.

Он сообщил также, что 15 мая в Турции объявлен трехдневный национальный траур в связи со столкновениями между палестинцами и израильской армией, передает NTV.

"Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами", - заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек.

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