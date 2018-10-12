12 октября 2018, пятница

Турция освободила американского пастора Брансона, обвиненного в пособничестве террористам

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Эндрю Брансон

Эндрю Брансон

Суд города Измир огласил приговор американскому пастору Эндрю Брансону, сообщает Анадолу.

Суд приговорил Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения, но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда.  Запрет на выезд и домашний арест пастора также отменен.

Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению "в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK".

Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца. 

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча. В Турции пастору грозит до 35 лет тюремного заключения.

1 августа Минфин США ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, которых посчитал причастными к удержанию Брансона, и заморозил их активы. 

Ввести санкции позволил так называемый глобальный акт Магнитского, который направлен на тех, кто, по мнению властей США, причастен к коррупции и нарушению прав человека.

Санкции привели к падению лиры до рекордных значений - с начала года она подешевела к доллару на 40%. Однако на этом власти США не остановились. Вскоре Трамп объявил, что американские власти в два раза увеличивают пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Это только усилило обвал национальной валюты и фондового рынка, а также серьезно ухудшило прогнозы по инфляции.

Эрдоган в ответ предупредил, что односторонняя политика США вынудит Турцию искать новых друзей. Он также призвал население продавать золото и доллары и пригрозил бойкотом электронной продукции из США.

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