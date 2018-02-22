Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Министерство иностранных дел Турции осудило одобрение парламентом Нидерландов резолюции о признании геноцидом массовые убийства 1,5 млн армян в Османской империи в 1915-16 годах.

В официальном заявлении МИД говорится, что этот документ не носит юридически обязывающий характер, передает Reuters.

В турецком МИД подчеркнули, что правительство Нидерландов заявило, что признании парламентом геноцида армян не станет официальной политикой страны.

Напомним, что 22 февраля парламент Нидерландов принял резолюцию о признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-16 годах.

Согласно данным историков, в годы Первой мировой войны в Османской империи были убиты до 1,5 млн армян. Турция отрицает, что убийства армян во время войны являются геноцидом. Анкара считает то, что случилось в 1915 году, является событием, которое могло бы произойти с любой общиной в условиях войны.

На признании мировым сообществом геноцида армян настаивает Армения.

Первым геноцид армян признал Уругвай в 1965 году. Его примеру последовали Германия, Россия, Франция, Италия, Бельгия, Польша, Швейцария, Греция, Канада, Аргентина и еще ряд стран, а также 44 штата США, Европарламент и Всемирный совет церквей.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове