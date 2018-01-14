Турция обвинила США в "легализации террористов"

Турция - США: Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил США в легализации террористов в ответ на создание "силы охраны границы" Сирии на основе отрядов Союза демократических сил, основу которого составляет курдское ополчение YPG.

Об этом сообщает телеканал NTV.

"США предпринимают шаги, которые легализуют террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом", - сказал Калын.

Он добавил, что Турция будет бороться с террористами как внутри страны, так и за ее пределами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 января пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов. На следующий день стало известно об отправке турецкого военного конвоя на границу с Сирией.

Ранее сообщалось, что руководство Коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство заявило о создании "сил охраны границы" Сирии на основе Союза демократических сил. Район базирования нового формирования - долина Евфрата.

Сирийские курды в составе Союза демократических сил являются союзниками США в Сирии. Американская авиация и спецназ помогали курдам отбить у ИГ города Манбидж в 2016 году и Ракку в 2017 году. Вашингтон поставляет СДС оружие и снаряжение, что вызывает неудовольствие Турции, которая считает эти формирования филиалом Рабочей партии Курдистана. Эта организация борется за самоопределение курдов в Турции вооруженным путем и признана официальной Анкарой террористической.