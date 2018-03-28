Турция не планирует высылать российских дипломатов – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не планирует высылать российских дипломатов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

"То, что какие-то страны приняли меры (в отношении России –ред.), основываясь на предположениях, не значит, что мы будем действовать так же", - сказал турецкий президент.

Ранее Турция осудила отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии и призвала привлечь к ответственности виновных.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

Некоторые страны заявили, что выявили среди дипломатов незаявленных сотрудников разведки.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию. Москва отрицает свою вину.