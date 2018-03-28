Турция не планирует высылать российских дипломатов – Эрдоган

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Эрдоган не будет высылать российских дипломатов

Эрдоган не будет высылать российских дипломатов

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не планирует высылать российских дипломатов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

"То, что какие-то страны приняли меры (в отношении России –ред.), основываясь на предположениях, не значит, что мы будем действовать так же", - сказал турецкий президент.

Ранее Турция осудила отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии и призвала привлечь к ответственности виновных.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

Некоторые страны заявили, что выявили среди дипломатов незаявленных сотрудников разведки.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию. Москва отрицает свою вину. 

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