Турция назвала освобождение американского пастора Брансона своим независимым решением

В Турции заявили, что США не оказали влияния на ход рассмотрения дела Эндрю Брансона

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Соединенные Штаты не могли оказать влияния на турецкий суд для определения судьбы американского пастора Эндрю Брансона.

"Сегодняшнее решение суда об освобождении американского пастора Эндрю Брансона показало, что Турция является демократическим правовым государством, это является показателем беспристрастия и независимости судебной системы Турции", - написал Алтун в своем Twitter.

Он добавил, что "в течение некоторого времени независимая судебная система Турции была поставлена под давление американской администрации, и страна подвергалась различным санкциям".

Алтун отметил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет подчиняться угрозам, независимой судебной системе страны не нужна опека, ее решения должны уважать.

"Мы хотим напомнить президенту США Дональду Трампу еще раз, что Турция является демократическим правовым государством, и турецкие суды независимы. Никакое физическое либо юридическое лицо или власти другой страны не могут давать указания и инструкции турецким судам и судьям относительно выполнения их полномочий", - подчеркнул он.

По словам Алтуна, США не оказали влияния на ход рассмотрения дела Брансона.

Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон "тщательно работает над делом Брансона". Перед этим телеканал NBC сообщил, что с Анкарой достигнута договоренность об обсвождении проповедника в обмен на ослабление экономического давления США на Турцию.

В пятницу, 12 октября, суд турецкого города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда. После освобождения Брансон вылетел в США.

Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца.

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.