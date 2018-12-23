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Турция наращивает военное присутствие на границе с Сирией

Сегодня, 17:14
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Эрдоган заявил, что после выхода США из Сирии Турция возьмет на себя борьбу с ИГИЛ на сирийской территории.

Турция направляет военное подкрепление к сирийской границе, тогда как США выводят свои войска из Сирии.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство DHA.

По данным СМИ, турецкий вооруженный конвой состоял из танков, гаубиц, пулеметов и военных и направлялся в приграничного района Килис. Часть военной техники и персонала была размещена вдоль границы, а часть - на сирийской территории.

Конвой попал в Сирию через район Елбейли, на расстоянии 45 километров от города Манбидж, который был точкой столкновения Анкары и Вашингтона. В июне союзники по НАТО договорились о вытеснении курдских вооруженных формирований из Манбиджа, однако Турция заявляет, что выполнение договоренностей затягивается.

Напомним, в пятницу, 21 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после выхода США из Сирии Турция возьмет на себя борьбу с ИГИЛ на сирийской территории. Он добавил, что военная операция будет направлена также против курдских формирований.

Турция считает поддерживаемых Штатами курдских боевиков террористами, ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в стране и ведет борьбу с турецким правительством начиная с 80-х годов.

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