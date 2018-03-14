Турция нанесла удары по территории Ирака

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Эрдоган анонсировал

Эрдоган анонсировал "решительный удар по террористам в Ираке"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны нанесли удары по территории северного Ирака.

Об этом он сказал во время своего выступления в Анкаре, передает АА.

По словам Эрдогана, целью ударов стали "объекты террористов".

"Вооруженные силы Турции наносят удары по объектам террористов на севере Ирака. Турция скоро нанесет решительный удар по террористам в Ираке", - заявил он.

При этом, о каких именно террористах идет речь, турецкий лидер не уточнил.

Стоит отметить, что ранее иракские власти и их американские союзники заявили об уничтожении террористической организации Исламское государство на территории страны.

В то же время там находится автономный регион курдов, которые сражались с ИГ вместе с антитеррористической коалицией.

В свою очередь официальная Анкара считает курдов "террористами".

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