Турция нанесла удары по территории Ирака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны нанесли удары по территории северного Ирака.
Об этом он сказал во время своего выступления в Анкаре, передает АА.
По словам Эрдогана, целью ударов стали "объекты террористов".
"Вооруженные силы Турции наносят удары по объектам террористов на севере Ирака. Турция скоро нанесет решительный удар по террористам в Ираке", - заявил он.
При этом, о каких именно террористах идет речь, турецкий лидер не уточнил.
Стоит отметить, что ранее иракские власти и их американские союзники заявили об уничтожении террористической организации Исламское государство на территории страны.
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В то же время там находится автономный регион курдов, которые сражались с ИГ вместе с антитеррористической коалицией.
В свою очередь официальная Анкара считает курдов "террористами".
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