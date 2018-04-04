Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских ЗРК С-400

Турция и Россия договорились о сокращении сроков поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает агентство Анадолу.

Об этом написал представитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в Twitter.

По его словам, на заседании Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Россия было принято решение перенести поставки С-400 на июль 2019 года. Ранее реализацию контракта планировалось начать в 2020 году.

Переговоры о закупке Турцией (является членом НАТО) российских ЗРК С-400 велись с 2016 года. В июле 2017 года Москва и Анкара достигли договоренности по этой сделке, сумма которой составляет $2,5 млрд.

Планы закупить российские ЗРК вызвали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не усматривает причин для обеспокоенности со стороны Вашингтона в связи с переговорами Анкары и Москвы. Он также рассказал, что оплата по контракту уже состоялась, но суммы не называл.