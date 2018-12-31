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Турецкий телеканал показал передачу останков Хашогги в резиденцию консула

Сегодня, 18:26
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Цей матеріал також доступний українською

На фото: протестующий под саудовским консульством в Стамбуле держит фото Хашогги

Проправительственный турецкий телеканал показал, как мужчины занесли в резиденцию саудовского генконсула в Стамбуле несколько чемоданов, как считается, с остатками саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Al Jazeera.

На видео, которое транслировал канал A Haber, видно, как мужчины пронесли пять чемоданов через главный вход в резиденцию консула. Резиденция находится недалеко от консульства Саудовской Аравии, где в октябре 2018 был убит Хашогги.

Власти Саудовской Аравии никаких комментариев по этому поводу не дали.

Напомним, 2 октября саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция считает, что убийство было спланировано саудовской властью, в частности кронпринцем Мохаммедом бин Салманом. Власти королевства настаивают, что об убийстве ему ничего не было известно.

Теги:   Саудовская Аравия Турция

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