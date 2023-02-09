Женщина и двое детей. В Турции во время землетрясения пропала семья украинцев из Запорожья
6 февраля на границе Турции и Сирии произошло землетрясение (Фото:REUTERS/Suhaib Salem)
В Турции во время землетрясения, которое произошло в понедельник, 6 февраля, пропала семья из Запорожья, рассказал родственник пропавшей семьи Сергей Петров.
Об этом сообщает Укринформ.
«Дочка вместе с двумя сыновьями поехали в Турцию несколько месяцев назад. Там родственники живут, и они к ним поехали в город Антакья», — сказал он.
По словам мужчины, он говорил с родными в воскресенье, 5 февраля вечером, а само землетрясение произошло в четыре часа утра в понедельник, 6 февраля.
Отец и дедушка пропавшей семьи заявил, что знает адрес, где жила дочь с детьми и другие родственники. Сейчас там идет разбор завалов.
«Они жили в многоэтажном доме и он полностью разрушен. Там три блока, они во втором были. Там был пожар, его ликвидировали», — сказал Петров.
Его дочери Юлии — 46 лет, внукам — десять лет Захару и пять — Матвею.
Муж Юлии военный, он ранен и сейчас находится в госпитале.
«Он выписывается из госпиталя, получил разрешение на выезд. Должен забрать семью, в каком состоянии они не были бы. Мы сейчас работаем с посольством, чтобы они предоставили документы, подтверждающие то, что семья была в этом городе», — сказал мужчина.
По информации МИД Украины, после мощного землетрясения в Турции под завалами предположительно находятся пять украинцев.
6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.
В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 16 тысяч человек.