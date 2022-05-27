Идут дискуссии только об обмене пленными. В переговорах между Украиной и страной-агрессором Россией «наблюдается застой» — МИД Турции 27 мая, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Mohamad Torokman)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в переговорном процессе между Украиной и страной-агрессором Россией наблюдается застой.

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Об этом сообщает Sabah.

«В российско-украинском переговорном процессе наблюдается застой, даже Украина заявила, что прекратила переговоры», — сказал он.

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По его словам, только идут дискуссии об обмене пленными.

Президент Владимир Зеленский ранее в интервью заявил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».

17 мая Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения не было.



Позже член украинской делегации, народный депутат Рустем Умеров заявил, что работа в переговорных группах между Украиной и Россией не прекращалась:



«Это очень сложный процесс, в нем очень много измерений. Мы не останавливались. Если это официальная позиция Офиса президента, то это можно считать окончательным (решением — ред.). Сейчас этой позиции нет. В каждых группах мы вели и ведем переговоры».

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