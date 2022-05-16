Турция должна соблюдать «дипломатический баланс» в отношении России, чтобы помочь переговорам — пресс-секретарь Эрдогана

16 мая, 12:17
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Ибрагим Калин (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Ибрагим Калин (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Турция должна поддерживать тонкий дипломатический баланс, чтобы сохранить возможность содействовать прекращению войны России против Украины путем переговоров, заявил пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщает Sky News.

«Мы с самого начала выступали против этой войны… Им нужен кто-то — надежный партнер, переговорщик, посредник, модератор — кто-то, занимающий определенное положение, чтобы иметь возможность говорить как с российской, так и с украинской стороной», — сказал Калин.

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По его словам, Турции «удалось сохранить эту позицию с самого начала войны».

https://www.youtube.com/watch?v=c6vDJAZLQGg

«Я думаю, что в общих интересах всех сохранять сбалансированную позицию», — сказал он.

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед студентами французского Института политических исследований 10 мая сказал, что желание вести любые переговоры с Россией исчезает с каждым городом, где российские оккупанты совершают военные преступления.

Ранее глава государства подчеркивал, что убийство защитников Мариуполя и проведение псевдореферендума на временно захваченных оккупантами территориях положит конец переговорам Украины с Россией.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Переговоры Турция Война России против Украины

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