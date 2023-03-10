«Система перестала работать». Турция запретила транзит в РФ санкционных товаров через территорию страны — Bloomberg 10 марта, 19:06 Санкции против РФ (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Турция прекратила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию.

Об этом сообщает Bloomberg.

В материале говорится, что Турция пошла на такой шаг поскольку Европейский союз и США оказывают давление на союзников, чтобы они поддержали меры, введенные в связи с вторжением президента Владимира Путина в Украину.

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Правительство приказало прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, сообщил высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности.

«Система оформления грузов в Турции просто перестала работать», — сказала Екатерина Лазуткина, совладелица московской компании Vendor Cargo, занимающейся доставкой грузов и грузоперевозками, которая работает через Турцию. По ее словам, таможенная система теперь блокирует товары, предназначенные для России.

Ранее Bloomberg сообщал, что Россия использует третьи страны для обхода санкций Большой семерки и Евросоюза и импортирует технологии, важные для войны. В том числе, через Турцию.