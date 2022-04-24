Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, которые летят в Сирию — МИД 24 апреля, 05:54 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

Турция временно закрыла воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов, которые летят в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу журналистам по пути в Уругвай, сообщает турецкая газета Habertürk.

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Министр объяснил, что Турция выдавала России разрешение на три месяца. Срок действия последнего истек в апреле, а в марте турецкая сторона напоминала об этом. Он сказал, что российского диктатора Владимира Путина об этом уведомили.



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«Когда я был в Москве, я сказал [об этом] Лаврову, и он сказал, что передаст Путину. Через один-два дня они сказали: «Есть приказ Путина, больше летать не будем», — цитирует издание слова Чавушоглу.

1 марта в Турции объявили, что не будет пропускать российские военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно Конвенции Монтре, если Турция не является воюющей стороной, она имеет право не пропускать военные корабли воюющих стран через свои проливы. При этом если военный корабль возвращается на базу в Черном море, проход будет разрешен.

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