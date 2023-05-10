Почему поражение Эрдогана на выборах станет черным днем для Путина — Климкин

10 мая, 19:56
NV Премиум
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Участники предвыборного митинга конкурента Эрдогана на президентских выборах Кемаля Кіличдароглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Участники предвыборного митинга конкурента Эрдогана на президентских выборах Кемаля Кіличдароглу (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в эфире Radio NV объяснил, почему поражение действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет для российского диктатора Владимира Путина «черным-черным днем».

Как отметил Климкин в эфире Radio NV, "сейчас ситуация скорее 50 на 50" - выиграть может как Эрдоган, так и его соперник от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Так же, по словам экс-главы МИД Украины, пока неясно, будет ли на выборах президента в Турции один тур или два.

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Турция Павел Климкин Реджеп Тайип Эрдоган Украина-Турция Россия-Турция радио NV выборы в Турции Кемаль Кылычдароглу

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