Анкара выразила протест Берлину из-за заявлений вицеспикера парламента, который назвал Эрдогана «канализационной крысой»
Вольфганг Кубицки (Фото:FDP Fraktion Niedersachsen/www.flickr.com)
Министерство иностранных дел Турции осудило высказывание вице-спикера Бундестага Вольфганга Кубицки в адрес президента Турции, он назвал Реджепа Тайипа Эрдогана «канализационной крысой».
Об этом сообщает Anadolu.
«Высказывания неприемлемы, недостойны вице-спикера Бундестага и лишены политической морали и ответственности», — сказал официальный представитель МИД Турции, посол Танджю Билгич.
По его словам, «подобные ненадлежащие высказывания создают представление о политическом и моральном уровне Кубицки, а также о его морали».
Посла Германии в Анкаре вызвали в МИД Турции.
Во время визита в Нижнюю Саксонию вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубицки назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «канализационной крысой» из-за его поведения во время кризиса беженцев.