Анкара выразила протест Берлину из-за заявлений вицеспикера парламента, который назвал Эрдогана «канализационной крысой» 27 сентября, 16:14 Вольфганг Кубицки (Фото:FDP Fraktion Niedersachsen/www.flickr.com)

Министерство иностранных дел Турции осудило высказывание вице-спикера Бундестага Вольфганга Кубицки в адрес президента Турции, он назвал Реджепа Тайипа Эрдогана «канализационной крысой».

Об этом сообщает Anadolu.

«Высказывания неприемлемы, недостойны вице-спикера Бундестага и лишены политической морали и ответственности», — сказал официальный представитель МИД Турции, посол Танджю Билгич.

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По его словам, «подобные ненадлежащие высказывания создают представление о политическом и моральном уровне Кубицки, а также о его морали».

Посла Германии в Анкаре вызвали в МИД Турции.

Во время визита в Нижнюю Саксонию вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубицки назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «канализационной крысой» из-за его поведения во время кризиса беженцев.

