«Торговля интересами». Интервью с аналитиком о укреплении НАТО в регионе Балтии и причинах действий Турции в Альянсе
Флаг НАТО (Фото:dlugo_svk/pixabay)
Страны Балтии активно усиливают фланг НАТО в своем регионе, осознавая и видя опасности, которые представляет из себя РФ, рассказал Радио НВ Томас Ермалавичюс, руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности в Таллине.
— Хочу подробнее расспросить вас, о чем речь в этой просьбе, о которой сообщило издание The Washington Post, что страны Балтии и Польша просят значительно увеличить, расширить военное присутствие НАТО? Есть ли уже какие-то более официальные данные, о чем идет речь, как может выглядеть это расширение военного присутствия?
— Да, конечно, мы сейчас говорим о более существенном присутствии вооруженных сил, войск своих союзников в странах Балтии и в Польше. То, что было до сих пор, можно было назвать просто растяжкой, затронув которую, последовал бы ответ Альянса на агрессию России. Но этого недостаточно, чтобы с первых минут полностью защитить территорию стран Балтии, членов НАТО от российской агрессии. И то, что мы видели, что случилось в Украине, очень четко показало, какими последствиями чревата оккупация даже маленькой части территорий наших стран. Мы хотим, чтобы Альянс мог защищать страны Балтии совместно с силами обороны балтийских стран и Польши с первой минуты, предотвратить самый плохой сценарий событий.
И естественно, и наши политики, и мы в аналитических кругах об этом уже говорили давно, но только сейчас всем стало понятно и более далеко на Западе, что режим России склонен к таким невероятным просчетам и что риск даже нападения на страну НАТО существует. И мы этот риск должны уменьшать более серьезным присутствием своих союзнических сил в странах Балтии, которые географически, наверное, самые уязвимые среди стран Альянса. И у нас силы обороны тоже не слишком большие, у нас есть пробелы в некоторых своих способностях, например, в ПВО, в авиации
Но, как вы заметили, есть некоторые разногласия или, скажем так, пока нет полного консенсуса, есть только такие обсуждения. Мы надеемся, что новая модель такой передней обороны балтийских стран и Польши будет объявлена на саммите в Мадриде, до этого саммита еще должен появиться военный анализ нового главнокомандующего союзнических сил в Европе генерала Каволи, на который потом опирается все планирование и политические решения в Альянсе в этом направлении. Так что у нас еще время есть.
— Мы следили в Украине за ситуацией со вступлением скандинавских стран в НАТО, и за тем как на это отреагировала Турция, и обсуждали с экспертами то, что Турция таким образом пытается выторговать какие-то более выгодные условия для себя. И не потерять окончательно связь и с Россией. В связи с этим, как вам кажется, велика ли вероятность, что они действительно заблокируют это решение о вступлении скандинавских стран? И может ли что-то подобное быть относительно увеличения контингента в странах Балтии?
— Скажу сразу же, что это не было сюрпризом. Турция, хотя и очень важный и серьезный союзник, и союзник, которого мы очень ценим. В то же время Турция является очень тяжелым, трудным союзником. У балтийских стран уже был опыт таких движений Турции, у нас проходили обновления плана коллективной обороны для нашего региона, опять же по отношению которого должен быть полный консенсус всех членов НАТО. И Турция временно заблокировала это, пока мы не обсудили более серьезно озабоченность Турции в отношении угроз с Юга, с Ближнего Востока, с Сирии
Что немного смущает? Что Финляндия и Швеция якобы сделали домашнюю работу, они опросили всех союзников неформально, во всех столицах, какая была бы реакция на их заявку о членстве в НАТО. И никто не думал, что Турция на самом высоком политическом уровне начнет предъявлять какие-то претензии. Значит все-таки президент Эрдоган играет в своем стиле, пытается выторговать какую-то выгоду, извлечь какую-то выгоду из этой ситуации. То есть есть некоторые вещи, которые действительно можно на очень практическом уровне с Турцией сейчас обсудить и я не думаю, что дойдет до того что Турция полностью заблокирует заявку Финляндии и Швеции.
— Какое отношение к самому НАТО, к Альянсу как организации сейчас в обществе в странах Балтии, какие настроения? Нет ли определенного разочарования, желания как-то эту структуру изменить? Потому что в случае чего есть вопросы, будет ли она эффективной.
— По поводу твердости обязательств Альянса к коллективной обороне, таких разочарований точно нет. И никто не сомневается, что Альянс будет защищать балтийские страны, любого другого члена Альянса, на которого будет совершен акт военной агрессии. В этом смысле ценность этих обязательств как раз показала заявка Швеции и Финляндии, которые являются членами Евросоюза, даже в Лиссабонском договоре есть статья о коллективной обороне. Но все-таки доверие к обязательствам коллективной обороны НАТО тверже, когда мы говорим о нем. И в этом сомнений почти ни у кого не осталось.
Но есть практические вещи, которые надо сделать, чтобы это обязательство работало: и ускорить принятие решений в Альянсе, и укрепить самые уязвимые точки Альянса, где действительно внезапный акт агрессии может создать очень большие проблемы в будущем.
Говоря о ситуации с Украиной. Конечно, Украина не является членом НАТО и конечно, мы в балтийских странах хотели бы, наверное, поддержать Украину сильнее, чем Альянс сейчас поддерживает некоторые страны. И мы хотим, чтобы Россия остановила свою агрессию, найти все средства, как это остановить и по существу принудить Россию к миру, для этого нужно использовать все средства. Но как мы видим, в ряде стран Альянса нет желания идти на прямую военную конфронтацию и бои с российскими войсками. Такая реальность и надо работать с этой политической и военной реальностью, юридической реальностью.
Турция тоже помогает, они закрыли проход по Конвенции Монтре в Черном море для российских военных кораблей. Та группировка, которая сейчас в Средиземном море находится, она уже на грани истощения сил, потому что у них нет логистической поддержки, возможности обновить свою поддержку и поддержать ВМС России в Черном море. Она поставляет оружие, продает Байрактары, свои дроны, которые уже стали легендарными. То есть Турция тоже делает очень много, чтобы Украина победила в этой войне.
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