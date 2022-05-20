«Торговля интересами». Интервью с аналитиком о укреплении НАТО в регионе Балтии и причинах действий Турции в Альянсе 20 мая, 23:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаг НАТО (Фото:dlugo_svk/pixabay)

Страны Балтии активно усиливают фланг НАТО в своем регионе, осознавая и видя опасности, которые представляет из себя РФ, рассказал Радио НВ Томас Ермалавичюс, руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности в Таллине.

— Хочу подробнее расспросить вас, о чем речь в этой просьбе, о которой сообщило издание The Washington Post, что страны Балтии и Польша просят значительно увеличить, расширить военное присутствие НАТО? Есть ли уже какие-то более официальные данные, о чем идет речь, как может выглядеть это расширение военного присутствия?

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— Да, конечно, мы сейчас говорим о более существенном присутствии вооруженных сил, войск своих союзников в странах Балтии и в Польше. То, что было до сих пор, можно было назвать просто растяжкой, затронув которую, последовал бы ответ Альянса на агрессию России. Но этого недостаточно, чтобы с первых минут полностью защитить территорию стран Балтии, членов НАТО от российской агрессии. И то, что мы видели, что случилось в Украине, очень четко показало, какими последствиями чревата оккупация даже маленькой части территорий наших стран. Мы хотим, чтобы Альянс мог защищать страны Балтии совместно с силами обороны балтийских стран и Польши с первой минуты, предотвратить самый плохой сценарий событий.

И естественно, и наши политики, и мы в аналитических кругах об этом уже говорили давно, но только сейчас всем стало понятно и более далеко на Западе, что режим России склонен к таким невероятным просчетам и что риск даже нападения на страну НАТО существует. И мы этот риск должны уменьшать более серьезным присутствием своих союзнических сил в странах Балтии, которые географически, наверное, самые уязвимые среди стран Альянса. И у нас силы обороны тоже не слишком большие, у нас есть пробелы в некоторых своих способностях, например, в ПВО, в авиации и т. д. Поэтому мы опираемся в этом смысле на своих союзников.

Но, как вы заметили, есть некоторые разногласия или, скажем так, пока нет полного консенсуса, есть только такие обсуждения. Мы надеемся, что новая модель такой передней обороны балтийских стран и Польши будет объявлена на саммите в Мадриде, до этого саммита еще должен появиться военный анализ нового главнокомандующего союзнических сил в Европе генерала Каволи, на который потом опирается все планирование и политические решения в Альянсе в этом направлении. Так что у нас еще время есть.

— Мы следили в Украине за ситуацией со вступлением скандинавских стран в НАТО, и за тем как на это отреагировала Турция, и обсуждали с экспертами то, что Турция таким образом пытается выторговать какие-то более выгодные условия для себя. И не потерять окончательно связь и с Россией. В связи с этим, как вам кажется, велика ли вероятность, что они действительно заблокируют это решение о вступлении скандинавских стран? И может ли что-то подобное быть относительно увеличения контингента в странах Балтии?

— Скажу сразу же, что это не было сюрпризом. Турция, хотя и очень важный и серьезный союзник, и союзник, которого мы очень ценим. В то же время Турция является очень тяжелым, трудным союзником. У балтийских стран уже был опыт таких движений Турции, у нас проходили обновления плана коллективной обороны для нашего региона, опять же по отношению которого должен быть полный консенсус всех членов НАТО. И Турция временно заблокировала это, пока мы не обсудили более серьезно озабоченность Турции в отношении угроз с Юга, с Ближнего Востока, с Сирии и т. д. То есть такие переговоры, такая торговля интересами постоянно идет. Альянс — такая организация, в которой у каждой страны есть право вето, даже маленький Люксембург может блокировать принятие какого-нибудь решения.

Что немного смущает? Что Финляндия и Швеция якобы сделали домашнюю работу, они опросили всех союзников неформально, во всех столицах, какая была бы реакция на их заявку о членстве в НАТО. И никто не думал, что Турция на самом высоком политическом уровне начнет предъявлять какие-то претензии. Значит все-таки президент Эрдоган играет в своем стиле, пытается выторговать какую-то выгоду, извлечь какую-то выгоду из этой ситуации. То есть есть некоторые вещи, которые действительно можно на очень практическом уровне с Турцией сейчас обсудить и я не думаю, что дойдет до того что Турция полностью заблокирует заявку Финляндии и Швеции.

— Какое отношение к самому НАТО, к Альянсу как организации сейчас в обществе в странах Балтии, какие настроения? Нет ли определенного разочарования, желания как-то эту структуру изменить? Потому что в случае чего есть вопросы, будет ли она эффективной.

— По поводу твердости обязательств Альянса к коллективной обороне, таких разочарований точно нет. И никто не сомневается, что Альянс будет защищать балтийские страны, любого другого члена Альянса, на которого будет совершен акт военной агрессии. В этом смысле ценность этих обязательств как раз показала заявка Швеции и Финляндии, которые являются членами Евросоюза, даже в Лиссабонском договоре есть статья о коллективной обороне. Но все-таки доверие к обязательствам коллективной обороны НАТО тверже, когда мы говорим о нем. И в этом сомнений почти ни у кого не осталось.

Но есть практические вещи, которые надо сделать, чтобы это обязательство работало: и ускорить принятие решений в Альянсе, и укрепить самые уязвимые точки Альянса, где действительно внезапный акт агрессии может создать очень большие проблемы в будущем.

Говоря о ситуации с Украиной. Конечно, Украина не является членом НАТО и конечно, мы в балтийских странах хотели бы, наверное, поддержать Украину сильнее, чем Альянс сейчас поддерживает некоторые страны. И мы хотим, чтобы Россия остановила свою агрессию, найти все средства, как это остановить и по существу принудить Россию к миру, для этого нужно использовать все средства. Но как мы видим, в ряде стран Альянса нет желания идти на прямую военную конфронтацию и бои с российскими войсками. Такая реальность и надо работать с этой политической и военной реальностью, юридической реальностью.

Турция тоже помогает, они закрыли проход по Конвенции Монтре в Черном море для российских военных кораблей. Та группировка, которая сейчас в Средиземном море находится, она уже на грани истощения сил, потому что у них нет логистической поддержки, возможности обновить свою поддержку и поддержать ВМС России в Черном море. Она поставляет оружие, продает Байрактары, свои дроны, которые уже стали легендарными. То есть Турция тоже делает очень много, чтобы Украина победила в этой войне.

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