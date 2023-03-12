В Турции уверены, что зерновое соглашение будет продлено 12 марта, 17:00 Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил уверенность, что черноморское зерновое соглашение, срок действия которого истекает 18 марта, будет продлено.

«Обе стороны [Россия и Украина] имеют положительное отношение, и мы верим, что оно [соглашение] будет продолжено», — цитирует заявление министра в воскресенье, 12 марта, турецкое агентство Anadolu.

Видео дня

Министр подтвердил усилия Турции по обеспечению выполнения Стамбульского соглашения и отметил, что благодаря соглашению почти 24 миллиона тонн зерна были доставлены тем, кто в нем нуждался.

8 марта в Киев приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они, в частности, поддержали продление Черноморской зерновой инициативы.



1 марта Россия заявила, что согласится продлить Черноморское зерновое соглашение, только если будут учтены интересы ее сельхозпроизводителей.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

17 ноября 2022 зерновое соглашение продлили на четыре месяца. Срок его действия истечет 18 марта этого года, если она не будет снова продлена.