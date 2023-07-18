Путин может разве что помидоры запретить. Почему Эрдоган уверенно переигрывает кремлевского диктатора — Преображенский назвал причину 18 июля, 20:15 Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Астане, 13 октября 2022 года (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV рассказал, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверенно переигрывает кремлевского диктатора Владимира Путина.



Комментируя возможную ответную реакцию России на подрыв Керченского моста, Преображенский заявил в эфире Radio NV, что она может усилить ракетные атаки, но не может добиться ими чего-то нового, а других инструментов воздействия у нее нет.

«Что делает сейчас Россия? Заявляет о приостановлении или разрыве зерновой сделки. К этому какое-то время шло, но Турция и Реджеп Эрдоган были уверены, что они Путина убедят. На самом деле, это ловушка по сути дела для Путина, поскольку, насколько я понимаю, он не готов был полностью сделку разрывать. Это слишком большие издержки в виде конфликта с Реджепом Эрдоганом», — рассказал политолог.

Видео дня

Он объяснил, что у Эрдогана сейчас гораздо больше инструментов для влияния на Путина, чем у Путина на Эрдогана.

«Он может разогреть буквально за один день Карабахский конфликт до новой войны. Реджеп Эрдоган может перекрыть российский газ и похоронить идею газового хаба в Турции для России, через который бы перепродавался газ куда-то дальше. Реджеп Эрдоган может прекратить строительство АЭС или выгнать оттуда россиян, да и стройку по сути дела. У него огромное количество инструментов. А Владимир Путин может разве что помидоры турецкие, условно, запретить», — отметил Преображенский.

Политолог также выразил мнение, что Эрдоган обыграет Путина, и тот будет вынужден под каким-то предлогом объяснить, что на самом деле зерновую сделку не разрывали.

«Каким-то образом они (российская сторона — ред.) извещали совсем не о том, что сделка прекращается, а о том, что у них есть серьезные недовольства. Эрдоган сделает вид, что часть российских условий была выполнена. И вместе встретившись, они красиво это подпишут, изобразив новый успех Владимира Путина для россиян», — описал предполагаемый дальнейший ход событий Преображенский.

Россия неоднократно прекращала свое участие в зерновой сделке, в том числе и 29 октября, когда аргументировала свой выход «взрывами» в Севастопольской бухте, в которых обвинила Украину и Британию.

Впрочем, 17 ноября соглашение было продлено на 120 дней.

19 марта 2023 года действие зернового соглашения было продлено еще на 120 дней, однако в России вновь заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию судов в Босфоре.

17 мая зерновая сделка снова была разблокирована и продлена на 120 дней — до 17 июля.

Однако с 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.