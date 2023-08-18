Турция начала строить второй корвет для ВМС Украины

18 августа, 12:30
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В Турции начали строить второй корабль для ВМС Украины (Фото:Военно-морские силы ВСУ)

В Турции начали строить второй корабль для ВМС Украины (Фото:Военно-морские силы ВСУ)

Турция построит второй корвет класса Ada для нужд Военно-морских сил Украины. В Стамбуле состоялась церемония, где заложили киль.

Об этом ВМС сообщили в пятницу, 18 августа.

Мероприятие состоялось на одном из судостроительных предприятий города. В нем принял участие начальник штаба Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов в составе делегации министерства обороны Украины, которую возглавил заместитель ведомства Владимир Гаврилов.

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Военно-морские силы ВСУ
Фото: Военно-морские силы ВСУ

Это уже второй корвет который Анкара строит для Украины. В октябре 2022 года на воду спустили первый — Гетман Иван Мазепа. Это имя корвету присвоил президент Владимир Зеленский, он стал первым кораблем такого класса для ВМС.

Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

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В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. По договоренностям, корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024-м.

Как рассказали в командовании ВМС, на корветах будут размещены:

  • комплексы ПВО малой дальности;
  • современная система боевого управления;
  • навигация;
  • радиолокационная станция;
  • гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;
  • система РЭБ и т. д.
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Турция Военно-морские силы Украины Корвет для ВМС Украины

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