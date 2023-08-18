Турция начала строить второй корвет для ВМС Украины 18 августа, 12:30 В Турции начали строить второй корабль для ВМС Украины (Фото:Военно-морские силы ВСУ)

Турция построит второй корвет класса Ada для нужд Военно-морских сил Украины. В Стамбуле состоялась церемония, где заложили киль.



Об этом ВМС сообщили в пятницу, 18 августа.

Мероприятие состоялось на одном из судостроительных предприятий города. В нем принял участие начальник штаба Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов в составе делегации министерства обороны Украины, которую возглавил заместитель ведомства Владимир Гаврилов.

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Фото: Военно-морские силы ВСУ

Это уже второй корвет который Анкара строит для Украины. В октябре 2022 года на воду спустили первый — Гетман Иван Мазепа. Это имя корвету присвоил президент Владимир Зеленский, он стал первым кораблем такого класса для ВМС.

Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. По договоренностям, корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024-м.

Как рассказали в командовании ВМС, на корветах будут размещены:

комплексы ПВО малой дальности;

современная система боевого управления;

навигация;

радиолокационная станция;

гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;

система РЭБ и т. д.