В НАТО готовы ответить России в случае нападения — МИД Турции

2 мая, 00:14
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Мевлют Чавушоглу (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Мевлют Чавушоглу (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО ответит России в случае нападения страны на одного из членов Альянса. Об этом сообщает газета Hürriyet.

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«Позиция НАТО четкая. Мы не будем вступать в войну в Украине, но ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после рабочей поездки в Южную и Центральную Америку.

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Также Чавушоглу сказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине. Кроме того, по его словам, президент Бразилии Жаир Болсонару предложил Эрдогану присоединиться и вместе с ним посетить Москву.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна внимательно следит за событиями в украинских городах и надеется, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшее время.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия НАТО Турция Мевлют Чавушоглу Украина-Турция Россия-Турция Война России против Украины

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