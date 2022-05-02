В НАТО готовы ответить России в случае нападения — МИД Турции 2 мая, 00:14 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО ответит России в случае нападения страны на одного из членов Альянса. Об этом сообщает газета Hürriyet.

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«Позиция НАТО четкая. Мы не будем вступать в войну в Украине, но ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после рабочей поездки в Южную и Центральную Америку.



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Также Чавушоглу сказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине. Кроме того, по его словам, президент Бразилии Жаир Болсонару предложил Эрдогану присоединиться и вместе с ним посетить Москву.



Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна внимательно следит за событиями в украинских городах и надеется, что встреча Зеленского и Путина состоится в ближайшее время.

1 мая в Польше и восьми странах НАТО стартовали военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022, в которых примут участие 18 тысяч военных.

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