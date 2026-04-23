Эрдоган пытается восстановить прямой диалог между Украиной и Россией

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пытается восстановить переговоры между Украиной и РФ (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пытается возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Анкаре Эрдоган заявил, что Турция сейчас работает над организацией встречи на уровне лидеров.

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«Эрдоган отметил, что Турция стремится к тому, чтобы война между Украиной и Россией закончилась миром, и что мы работаем над возобновлением переговоров и началом переговоров на уровне лидеров», — говорится в сообщении президентской администрации о результатах встречи.

Ранее Украина обратилась в Турцию с просьбой помочь организовать встречу на самом высоком уровне с Россией, поскольку страна с начала полномасштабной войны поддерживает рабочие контакты с обеими сторонами.

В Анкаре, в частности, отметили, что Турция продолжает дипломатические усилия как по войне в Украине, так и для снижения напряженности вокруг Ирана.

В ходе беседы с Рютте Эрдоган также отметил важность сохранения трансатлантических связей, одновременно призвав европейских союзников по НАТО взять на себя большую ответственность за безопасность.

17 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова провести встречу на уровне лидеров со страной-агрессором Россией при посредничестве Турции и, возможно, США.

9 апреля Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но «не в Москве, и не в Киеве».

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков цинично пригласил президента Украины на переговоры в Москву, утверждая, что Путин якобы не отказывается от прямых контактов с украинским лидером.

Зеленский отверг возможность визита в столицу страны-агрессора.