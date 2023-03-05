Турция работает над продлением «зернового соглашения»

5 марта, 14:30
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Турция работает над продлением «зернового соглашения» (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Турция работает над продлением «зернового соглашения» (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, 5 марта, что Анкара упорно работает над продолжением «зерновой инициативы».

Об этом сообщает Reuters.

"Мы прилагаем все усилия для беспрепятственной реализации и дальнейшего продления черноморского зернового соглашения", - сказал Чавушоглу, выступая на Конференции ООН в Катаре.

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Глава турецкой дипломатии добавил, что он обсудил усилия по продолжению «зернового соглашения» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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1 марта Россия заявила, что согласится продлить черноморское зерновое соглашение, только если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

17 ноября 2022 года зерновое соглашение продлили на четыре месяца. Срок ее действия истечет 18 марта этого года, если она не будет снова продлена.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Украина-Россия Турция Черное море Зерно Продовольствие МИД Турции Украина-Турция Россия-Турция экспорт зерна зерновое соглашение

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