Турция работает над продлением «зернового соглашения»
Турция работает над продлением «зернового соглашения» (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, 5 марта, что Анкара упорно работает над продолжением «зерновой инициативы».
Об этом сообщает Reuters.
"Мы прилагаем все усилия для беспрепятственной реализации и дальнейшего продления черноморского зернового соглашения", - сказал Чавушоглу, выступая на Конференции ООН в Катаре.
Глава турецкой дипломатии добавил, что он обсудил усилия по продолжению «зернового соглашения» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
1 марта Россия заявила, что согласится продлить черноморское зерновое соглашение, только если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.
Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.
17 ноября 2022 года зерновое соглашение продлили на четыре месяца. Срок ее действия истечет 18 марта этого года, если она не будет снова продлена.