После переговоров с Лавровым. Глава МИД Турции призвал закончить войну России против Украины путем переговоров и «как можно быстрее» 7 апреля, 13:30 Чавушоглу встретился с Лавровым (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что война России против Украины «должна быть прекращена путем переговоров как можно быстрее».

Заявление прозвучало после его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет CNN Turk.

«Мы заявили, что война должна быть прекращена путем переговоров как можно скорее, и мы подтвердили, что мы, как Турция, готовы оказать всемерную поддержку», — сказал он.

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По его словам, Анкара также поддерживает шаги по продлению «зернового соглашения».

«Мы придаем важное значение продлению соглашения. Этот мировой кризис особенно важен для уменьшения проблемы, с которой сталкивается каждое домохозяйство в мире», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявлял, что 27 апреля в страну может приехать кремлевский диктатор Владимир Путин.