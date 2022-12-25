Турция снова призвала Украину и РФ сесть за стол переговоров 25 декабря, 03:55 Хулуси Акар снова заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах (Фото:Turkish Defence Ministry via REUTERS)

Министр обороны Турции Хулуси Акар снова призвал Украину и РФ прекратить огонь и сесть за стол переговоров.



Об этом сообщает Al Jazeera.

Министр подчеркнул, что усилия Турции по проведению переговоров и завершению войны не имели успеха, поэтому боевые действия "не закончится легко".

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"Не будет неправильно сказать, что, несмотря на все наши старания и призывы к прекращению огня, эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году", - заявил Акар.

Он отметил, что Турция не оставляет своих попыток склонить РФ и Украину "к прекращению огня".

"Мы призываем к прекращению огня - по крайней мере, гуманитарному прекращению огня. Затем - к постоянному прекращению огня и мирным переговорам", - сообщил Акар.

14 декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова и дальше быть активным посредником между Украиной и Россией.

"Мы увидели, что если дипломатии предоставлена возможность в договоренности о зерне и обмене пленными, то путь к миру может быть открыт", - сказал он.