Турция призвала Китай закрыть лагеря перевоспитания для уйгурских мусульман Сегодня, 11:10 183 Цей матеріал також доступний українською EPA В китайских тюрьмах и исправительных лагерях содержатся до миллиона уйгуров EPA

Турция потребовала от Китая прекратить работу лагерей перевоспитания, где содержатся мусульмане.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, в китайских тюрьмах и исправительных лагерях содержатся до миллиона уйгуров.



«Политика систематической ассимиляции уйгурских турков, которую осуществляют китайские власти, является огромным позором для человечества. Не секрет, что более миллиона незаконно задержанных уйгурских турков подвергаются пыткам и насильственному насаждению политической идеологии» , - заявил представитель МИД Турции Хамид Аксой вечером в субботу, 9 февраля.

Это заявление последовало за смертью уйгурского поэта и музыканта Абдурехима Хеита в тюрьме.

Анкара призвала ООН и международное сообщество к действию.

Китай заявляет, что уважает культуру и религию этнических меньшинств и только принимает меры по предотвращению насилия в автономном районе Синьцзян.





