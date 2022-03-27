Турция может принять попавших под санкции российских олигархов

27 марта, 04:30
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Мевлют Чавушоглу (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Мевлют Чавушоглу (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Российские олигархи, пытающиеся сейчас спасти имущество, арестованное из-за санкций в ЕС, могут продолжить деятельность в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом он сообщает Alarabiya.

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«Мы вводим те санкции, которые одобрила ООН (нынешние санкции против РФ таковыми не являются). Если кто-то из россиян хочет приехать в Турцию, он может приехать в Турцию, не проблема… Я если кто-то из олигархов хочет делать бизнес в Турции, и если этот бизнес легален и не противоречит международному праву — то я это рассмотрю (предоставление права на ведение бизнеса такому гражданину РФ)», - заявил Чавушоглу.

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Как сообщалось, парусная команда Украины в течение пятнадцати минут не позволяла яхте российского олигарха пришвартоваться в турецком Бодруме.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Турция Олигархи Санкции против России Западные санкции Война России против Украины

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