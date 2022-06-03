Турция входит в число стран, покупающих зерно, украденное Россией в Украине — посол 3 июня, 12:34 Цей матеріал також доступний українською Россия крадет украинское зерно (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое страна-агрессор Россия украла у Украины, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы выяснить, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

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Украинское посольство в Бейруте сообщало, что Россия незаконно вывезла около 100 тысяч тонн украденного в Украине зерна в Сирию.

В ООН заявили, что из-за развязанной Россией полномасштабной войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна.

В конце мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты украли в Украине уже минимум полмиллиона тонн зерна и ищут способы его продать.

Действия страны-агрессора создают угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

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