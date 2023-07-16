Турция поддерживает расширение НАТО для обеспечения стабильности — администрация Эрдогана

16 июля, 05:16
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Турция (Фото:Reuters)

Турция (Фото:Reuters)

Турция поддерживает расширение НАТО, чтобы обеспечить стабильность. Это не связано с протестом в отношении какой-либо страны.

Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пишет Middle East Eye.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность», — заявил Алтун.

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По его мнению, расширение Североатлантического альянса — это ключ к долгосрочному миру и стабильности.

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«Турция никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира. Во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий, Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО», — добавил он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Турция

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