«Переговоры продолжаются». Турция поддерживает украинский мирный план 10 января, 17:50 Флаг Турции (Фото:Sevgi001461 / pixabay)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержал мирный план президента Владимира Зеленского — он предусматривает выход Украины на границы 1991 года, репарации и трибунал для военных преступников РФ.

Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, Турция верит, что война РФ против Украины закончится за столом переговоров, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган работал над перемирием и прочным миром с 24 февраля.

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«Конечно, наша цель — прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше», — сказал дипломат.

Он отметил, что «есть новые параметры и реалии», так как Россия заявила о готовности к переговорам, а Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов.

«Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу, несмотря на войну, переговоры продолжаются во многих измерениях. Идет война, но мы взаимодействуем и взаимодействуем с обеими сторонами. Пытаемся покончить с этой войной как можно скорее», — заявил Чавушоглу.

22 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и европейских дипломатов сообщила, что команда Зеленского готовится представить мирный план в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.

На саммите G20 Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

