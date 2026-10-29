Эрдоган заявил о готовности Турции помочь возобновить переговоры между Украиной и Россией

Турция готова присоединиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией для прекращения войны.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 28 октября.

«Турция готова внести свой вклад в усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией, а также в прекращение войны в рамках этого процесса», — сказал Эрдоган.

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По сообщению пресс-службы, лидеры также обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и международные вопросы.

Эрдоган подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования ситуации в Ормузском проливе и Йемене.

Трехсторонняя встреча России, США и Украины — что известно

20 октября спецпосланник Трампа Стив Виткофф встретился в Осло с Зеленским, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. Киев и европейская сторона предложили перейти к трехсторонней встрече лидеров. На следующий день Виткофф провел переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге и, по его словам, привез документы с подходами к завершению войны.

Еще 17 октября Зеленский рассказывал, что в качестве возможных площадок для трехсторонней встречи американцы обычно называют Объединенные Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию. 22 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что для встречи представителей трех стран рассматривается Абу-Даби. По словам Стёре, договоренность об этой площадке была достигнута именно по итогам консультаций в Осло.