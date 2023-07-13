Мотивы Эрдогана Эрдогана. Посол Украины объяснил, почему президент Турции отпустил командиров с Азовстали 13 июля, 12:36 Пятеро командиров Азовстали вернулись в Украину на президентском самолете (Фото:president.gov.ua)

Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Radio NV рассказал, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отпустил командиров Азовстали.

В эфире Radio NV Боднар отметил, что в отношениях Турции и России сбалансированы взаимодействие и противостояние.

«Турция — это второе государство в мире, которое на самом деле воюет в определенной части мира с Россией. Это и в Сирии, и в Ливии, и в Нагорном Карабахе. И это нельзя не замечать. Во-вторых, в свое время турецкая сторона хорошо дала по морде россиянам за попытки залета на их территории, то есть сбив самолет», — напомнил украинский дипломат.

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По его словам, никаких кардинальных изменений пока что в отношениях Турции с Россией не произошло.

Боднар констатировал, что в случае с командирами Азоовстали, которые находились в Турции после обмена пленными, Турция выступала как посредник, «который принимает решения в соответствии со своими интересами».

Дипломат считает, что то, что Эрдоган отпустил в Украину украинских командиров из Азовстали, могло иметь целью «усиление позиций в коммуникации с российской стороной».

«Поскольку, например, если поставить в противовес, то традиционное желание Турции продолжать закупку украинского зерна или развивать транзит, который шел по зерновому коридору, натыкается на сопротивление российской стороны. Позиции Турции в диалоге по Сирии также не всегда находят общие точки соприкосновения. Российская сторона не всегда придерживается обязательств по тем договоренностям, которые были в Нагорном Карабахе, на территории Азербайджана. И это может быть одним из признаков того, что турецкая сторона в данном случае дает определенный сигнал российской стороне», — пояснил он.

Боднар добавил, что это его собственное мнение и турецкая сторона не объясняла украинским дипломатам мотивы своих действий в данном случае.

«Но мы в течение нескольких месяцев вели переговоры с турецкой стороной. Мы — это украинская сторона. Это и президент Зеленский. Непосредственно он коммуницировал с президентом Эрдоганом. И Андрей Ермак, и Дмитрий Кулеба, и министр внутренних дел. Много других переговорщиков, представителей соответствующих служб для того, чтобы решить этот вопрос так, как нужно для Украины. В данном случае наши командиры находились здесь уже почти 10 месяцев. Этого срока было достаточно для того, чтобы немножко отойти после российского плена. И, конечно, была такая достигнутая договоренность по результатам визита. И президент забрал с собой бойцов на борт и привез их в Украину», — сказал дипломат.

12 июля, после саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что решил отдать защитников Азовстали только потому, что такую просьбу высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Эрдоган также спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в сентябре.

«Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив», — подчеркнул Эрдоган.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров гарнизона Азовстали. Зеленский встретил их в аэропорту в Стамбуле, а вечером они прибыли во Львов.

10 июля посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Турция не выдвигала никаких условий Киеву по возвращению командиров обороны Мариуполя.

9 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что возвращение из Турции в Украину пятерых командиров гарнизона Азовстали состоялось согласно нормам международного права.

Пятеро командиров по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.