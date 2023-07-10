«Игра с повышенными ставками». Почему Эрдоган отпустил командиров Азова и поддержал членство Украины в НАТО — Климкин 10 июля, 17:07 NV Премиум Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV объяснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отпустил в Украину командиров Азова и поддержал членство Украины в НАТО.

В интервью Radio NV Климкин связал такое усиление давления Эрдогана на Россию с ее попытками ослабить санкционное давление, шантажируя зерновой сделкой, в которую президент Турции «вложился и политически, и лично».

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«Они хотят вывести из санкционного режима, как вы знаете, банк, который отвечает за сельскохозяйственный экспорт. Они хотят экспортировать удобрения без проблем, ссылаясь якобы на гуманитарный контекст. Они хотят зарабатывать на аммиаке и еще много всего. У них там список требований на страницу с чем-то. И Эрдоган понимает, что этот шантаж — это уже слишком», — уточнил экс-глава МИД Украины.