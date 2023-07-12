«Они также воюют с РФ». Чего хочет Турция от Запада и почему пошла на публичную «пощечину» Москве? Интервью с послом в Анкаре 12 июля, 17:49 NV Премиум Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Василий Боднар, посол Украины в Турции, в интервью Radio NV рассказал, как Турция начала собственные геополитические маневры и за последнее время добилась уступок от Запада и публично унизила РФ.

— Есть в отношении Турции очень интересный аспект этого Вильнюсского саммита. Ведь накануне появилась новость о том, что Турция согласовала вступление Швеции в НАТО. Это должна стать 32 страна Альянса. Было немало предпосылок, немало споров относительно этого процесса.

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Зато вроде бы Турция хочет получить членство в ЕС. Разъясните нам немного подробнее, возможно, контекст того, действительно ли это все так и есть? Будет ли Турция согласовывать членство Швеции? И хочет ли она действительно получить членство в ЕС взамен или как это все будет работать?

— Конечно, это приоритеты внешней политики Турции. Прежде всего европейская интеграция она последовала после вступления в НАТО. И этот процесс долгий, но он довольно, я говорю, синусоидный. Были решения, которые принимались в пользу вступления в НАТО. Были решения, которые потом приостанавливали этот процесс. Или решения, которые принимались не турецкой стороной, а некоторыми государствами — членами НАТО, которые определенным образом или блокировали, или создавали предпосылки, которые были неприемлемы для турецкой стороны. Конечно, для Турции: Швеция — это такая лакмусовая бумажка честного отношения к Турции.