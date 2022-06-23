«Восхищается украинцами». Турция следит за сбором средств на Байрактары для ВСУ — посол 23 июня, 15:28 Цей матеріал також доступний українською За сутки украинцам удалось собрать почти 300 миллионов гривен на Байрактары для ВСУ (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турция восхищается желанием украинцев собственными силами закупить Байрактары для ВСУ, и следит за процессом сбора с первого поста в соцсетях.



Об этом в ходе брифинга рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Суспільне.

По его словам, вопросы, связанные с национальной безопасностью или производством Байрактаров тщательно отслеживаются в Турции.

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Посол отметил, что несмотря на то, что процесс приобретения Байрактаров должен происходить через Министерство обороны, поскольку оно является заказчиком, и сотрудничает с компанией Baykar Makina, то, что граждане собирают средства на него, являются «мощным сигналом сознания украинцев».



«Это чрезвычайно мощный сигнал того, что украинское общество понимает важность этих беспилотных аппаратов, и насколько это усиливает мобилизационный эффект названия Байрактар», — отметил Боднар.

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула 22 июня открыл большой сбор средств на масштабный проект: в течение недели, с 22 по 29 июня, он собирает средства на три Байрактара для ВСУ. Как ранее сообщал Притула, на реализацию нужно 15 миллионов долларов.

За сутки Притуле удалось собрать 296 миллионов гривен.

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