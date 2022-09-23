Объявленная Путиным мобилизация не приближает окончание войны — МИД Турции 23 сентября, 17:52 Мевлют Чавушоглу (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация не приближает окончание войны.

Об этом сообщает Anadolu.

«Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран», — сказал он.

Глава ведомства заявил, что негативное воздействие войны между РФ и Украиной чувствуют все и во всех областях.

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По его словам, Турция будет и далее прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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