Турция тайно передает Украине кассетные боеприпасы времен «холодной войны» — СМИ 11 января, 04:18 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Турция начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы, изготовленные во времена «холодной войны». Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения.(Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM), пишет Foreign Policy.

Боеприпасы предназначены, в частности, для поражения бронетехники, а каждый снаряд разбрасывает 88 патронов.



Как утверждает издание со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, передача первых снарядов состоялась еще в ноябре 2022 года.

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При этом ни посольство Турции в Вашингтоне, ни министерство обороны Украины не ответили на запрос Foreign Policy о комментариях.

«После того, как США отказали (Украина) в доступе к кассетным боеприпасам Турция стала единственным местом, где они могли их получить. Это просто показывает, что, несмотря на то, что Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она становится действительно важным сторонником Украины в военном отношении», — сказал один информированный источник на условиях анонимности.

Сами США запретили экспорт таких кассетных боеприпасов из-за высокого уровня брака — примерно четверть из этих элементов не разрывается. При этом в публикации отмечается, что поскольку ранее было налажено с Турцией совместное производство, арсенал таких боеприпасов Анкара, передавая его Вооруженным силам Украины. Турция, как и Штаты, не является членом Конвенции о кассетных боеприпасах.

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