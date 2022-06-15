Турция отказалась от переговоров с Финляндией и Швецией по НАТО — FT 15 июня, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Финляндия, Турция и Швейцария (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией. Намеченная на среду, 15 июня, встреча не состоялась, сообщает FT со ссылкой на источника в Альянсе.

Собеседник издания уточнил, что это была «конечная задача».

«Трехсторонняя встреча при посредничестве Альянса была «конечной задачей… но мы к этому еще не пришли», — заявил источник.

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Во вторник, 14 июня, глава парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Кылыч заявил, что страна может блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО больше года, если не получит гарантий, которые ее удовлетворят.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает обеспокоенность Турции в отношении Финляндии и Швеции «легитимной».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивает на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».



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