Турция освободила бывшего сотрудника NASA
В среду, 29 мая, власти Турции освободили американца, бывшего сотрудника NASA Серкана Голджа.
Об этом Reuters сообщила его супруга.
Турецкий суд в начале 2018 года признал американца
виновным в участии в «вооруженной террористической организации» исламского
проповедника Фетхуллаха Гюлена и приговорил его к семи годам и шести
месяцам тюремного заключения.
Бывшего ученого NASA задержали в июне 2016
года после неудавшегося госпереворота. По версии турецкого следствия, на связи
американца с Гюленом, которого Анкара считает террористом №1, указывают счет в
банке, связанном с движением Гюлена, и посещение одного из университетов.
Ученый отрицает связи с движением. По его
мнению, его задержали по указу турецкого правительства, чтобы в дальнейшем
использовать в качестве рычага давления в отношениях с США.
Бывшего сотрудника NASA освободили из турецкой
тюрьмы после того, как в Конгрессе США представили законопроект о введении
санкций против должностных лиц Турции, ответственных за задержания граждан США
и сотрудников американской дипмиссии в Турции.