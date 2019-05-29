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Турция освободила бывшего сотрудника NASA

29 мая, 21:57
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Турция освободила бывшего сотрудника NASA - фото

tugbatekerek/Twitter

Серкана Голджа задержали в 2016 году

В среду, 29 мая, власти Турции освободили американца, бывшего сотрудника NASA Серкана Голджа.

Об этом Reuters сообщила его супруга.

Турецкий суд в начале 2018 года признал американца виновным в участии в «вооруженной террористической организации» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и приговорил его к семи годам и шести месяцам тюремного заключения.

Бывшего ученого NASA задержали в июне 2016 года после неудавшегося госпереворота. По версии турецкого следствия, на связи американца с Гюленом, которого Анкара считает террористом №1, указывают счет в банке, связанном с движением Гюлена, и посещение одного из университетов.

Ученый отрицает связи с движением. По его мнению, его задержали по указу турецкого правительства, чтобы в дальнейшем использовать в качестве рычага давления в отношениях с США.

Бывшего сотрудника NASA освободили из турецкой тюрьмы после того, как в Конгрессе США представили законопроект о введении санкций против должностных лиц Турции, ответственных за задержания граждан США и сотрудников американской дипмиссии в Турции.

Теги:   США Турция

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