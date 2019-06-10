Турция обвинила США в отсутствии шагов по созданию рабочей группы по С-400 Сегодня, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Реализация контракта по ЗРК С-400 идет по плану Анадолу

Власти Турции заявили, что американская сторона не предприняла никаких попыток создать совместную рабочую группу по вопросам, связанным с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400.

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир проинформировал, что Турция еще не ответила на ультиматум Пентагона по поводу дальнейшего участия в программе F-35 в случае покупки российских С-400, передает Reuters.

Напомним, что 29 мая президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры относительно закупки российских С-400. По данным СМИ, они договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам зенитно-ракетных комплексов С-400.

7 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн официально уведомил министра обороны Турции о том, что к 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.