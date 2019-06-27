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Турция потребует от США вернуть $1,25 млрд в случае исключения из программы F-35

Вчера, 21:43
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REUTERS/Murad Sezer

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потребует от США вернуть $1,25 млрд в случае вывода Анкары из программы F-35.

Об этом он заявил в интервью японскому изданию Nikkei во время визита на саммит Большой двадцатки в Осаке.

По его словам, Турция через арбитражный процесс будет добиваться возвращения $1,25 млрд, уже заплаченных США за истребители F-35.

«Мы уже заплатили им $1,25 млрд за проект F-35. Если они предпримут такой неправильный шаг, то мы поднимем этот вопрос в международном арбитражном суде, мы хотим, чтобы они вернули нам назад уже заплаченные деньги», — сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что намерен обсудить этот вопрос с американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20.

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Напомним, Пентагон официально уведомил министра обороны Турции о том, что к 31 июля Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 в связи с решением союзника по НАТО продолжить закупку российских С-400.

США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от С-400.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

Теги:   F-35 Lightning II Реджеп Тайип Эрдоган США Турция

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