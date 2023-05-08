США предлагали Турции передать Украине российскую ПВО С-400, Анкара отказалась 8 мая, 00:43 Мевлют Чавушоглу (Фото:EUTERS/Cagla Gurdogan)

США предложили Турции прислать в Украину систему ПВО С-400, приобретенную в РФ. Однако Анкара отказалась.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.



В Вашингтоне отметили, что наличие системы С-400 исключает Турцию из программы разработки и овладения современными западными истребителями F-35, поэтому предложили Анкаре передать контроль над системой США или другой страны, в частности, Украины.

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«США просили нас отправить С-400 в Украину, и мы ответили „нет“», — сказал Чавушоглу и заявил, что эти предложения «неприемлемы, поскольку направлены на нарушение суверенитета Турции».

По программе истребителей F-35 глава МИД Турции сказал, что сейчас его страна не хочет возвращаться в программу, а предпочитает вернуть уплаченные деньги, поскольку самолеты она так и не получила. В то же время, Турция хочет приобрести у США истребители F-16 и запчасти.

Ранее турецкие чиновники заявляли, что Анкара купила у России С-400 «в целях национальной безопасности», и «ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в это».

В 2017 году, когда Турция подписала контракт с Россией на приобретение системы ПВО, американские чиновники были против ее развертывания, утверждая, что С-400 будут несовместимы с системами НАТО. Анкара эти опасения отвергала, заявляя, что "С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не представляют угрозы для Альянса или его вооружений".