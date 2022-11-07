«Буквы Z и V не пригодились». Турция не пропустила в Черное море российские военные корабли

7 ноября, 16:16
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Российский большой противолодочный корабль Admiral Tributs в Сингапурском проливе 6 ноября (Фото:Straits Sights / Twitter)

Российский большой противолодочный корабль Admiral Tributs в Сингапурском проливе 6 ноября (Фото:Straits Sights / Twitter)

Турция не пустила в Черное море российские военные корабли, которые с февраля ждали разрешения на проход через Босфор. Об этом сообщил в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Варяг и большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц 6 ноября заметили в Сингапурском проливе — по словам Клименко, они возвращаются в место базирования во Владивостоке из Средиземного моря спустя девять месяцев.

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https://twitter.com/StraitsSights/status/1589157245220425729
https://twitter.com/CovertShores/status/1589184076292194305

«Видите буквы Z и V на трубах? Это как в старом анекдоте: „Не пригодилось“… И все из-за Турции с ее проливами. А ждали девять месяцев… Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали… Они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега», — написал он.

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310054342457069&id=100003576664760

Турция 28 февраля 2022 года закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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В соответствии с Конвенцией Монтре от 1936 года, военные корабли воюющих государств не имеют права проходить через Босфор и Дарданеллы, которые контролирует Турция.

https://www.youtube.com/embed/ML7FdQfUr10
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Турция Черное море Босфор Военные корабли Владивосток Корабли Война России против Украины

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