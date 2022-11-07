«Буквы Z и V не пригодились». Турция не пропустила в Черное море российские военные корабли 7 ноября, 16:16 Российский большой противолодочный корабль Admiral Tributs в Сингапурском проливе 6 ноября (Фото:Straits Sights / Twitter)

Турция не пустила в Черное море российские военные корабли, которые с февраля ждали разрешения на проход через Босфор. Об этом сообщил в Facebook руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко.

Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Варяг и большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц 6 ноября заметили в Сингапурском проливе — по словам Клименко, они возвращаются в место базирования во Владивостоке из Средиземного моря спустя девять месяцев.



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«Видите буквы Z и V на трубах? Это как в старом анекдоте: „Не пригодилось“… И все из-за Турции с ее проливами. А ждали девять месяцев… Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали… Они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега», — написал он.

Турция 28 февраля 2022 года закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В соответствии с Конвенцией Монтре от 1936 года, военные корабли воюющих государств не имеют права проходить через Босфор и Дарданеллы, которые контролирует Турция.

