«Отвергаем решение». Турция не признает незаконную аннексию Россией территорий Украины 1 октября, 10:42 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Турция не признает незаконную аннексию Россией четырех областей Украины, о которой накануне объявил диктатор Владимир Путин.



Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В ведомстве напомнили, что Анкара не признала оккупацию Крыма Россией на состоявшемся в 2014 году нелегитимном «референдуме» и каждый раз подчеркивала свою непоколебимую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

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«В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины», — заявили там.

В министерстве подчеркнули: Турция не может принять решение России, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

