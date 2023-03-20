Турция может одобрить вступление Швеции в НАТО 20 марта, 16:35 Флаг Турции (Фото:LoggaWiggler / pixabay)

Турция может одобрить заявку на присоединение Швеции к НАТО к саммиту Североатлантического альянса в июле.

Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу после визита в Египет, сообщает Ahaber.

«В прошлую пятницу я разговаривал с министром иностранных дел Швеции. Я сказал ему, что мы объявим о нашем решении по Финляндии. Мы хотим, чтобы они услышали об этом сначала от нас, а не от СМИ, потому что мы придаем большое значение нашим двусторонним отношениям», — сказал Мевлют Чавушоглу.

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По его словам, Тобиас Биллстрем (глава МИД Швеции) выразил надежду, что заявка Швеции на вступление в Альянс будет одобрена до саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

«Я сказал ему, что это зависит от Швеции», — подчеркнул Чавушоглу.

17 марта президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

По словам Эрдогана, Финляндия приняла все «конкретные меры», необходимые для получения членства в Североатлантическом Альянсе и одобрение ее вступления в организацию может быть вынесено на голосование парламента.

По поводу вступления в Альянс Швеции Эрдоган сказал, что «дискуссии по этому поводу продолжатся».

Эрдоган добавил, что Швеция, прежде всего, должна «выдать Турции 120 террористов». Речь идет о курдских боевиках и тех, кого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех стран-членов НАТО.

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Но процесс затянулся на фоне сопротивления Турции. Одна из причин, которые официально называла Анкара, — это курдские сообщества, активно действующие в Финляндии и Швеции, в том числе сообщества, принадлежащие к запрещенной в Турции как террористическая Курдской рабочей партии.

Усложнили процесс и акции с сожжением Корана, прошедшие в Стокгольме.

В итоге 29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.

Кроме Турции, ратифицировать вступление новых членов должна также Венгрия: голосование в венгерском парламенте должно состояться 31 марта.