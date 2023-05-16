Как Россия влияет на выборы в Турции и как турецкая оппозиция относится к Украине — журналист 16 мая, 17:58 Урна на избирательном участке в Турции, 14 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Журналист и обозреватель, специализирующийся на политической жизни Турции, Осман Пашаев в интервью NV рассказал, как Россия влияет на выборы в Турции и как турецкая оппозиция относится к Украине.

В интервью NV Пашаев отметил, что это первые турецкие выборы, во время которых влияние России заметили и обсуждали публично.

"Оппозиция впервые так громко говорила о российском влиянии, с учетом того, что в оппозиционном лагере тоже есть сторонники Российской Федерации, особенно в Республиканской народной партии, созданной Ататюрком, там традиционно есть пиетет перед Россией", - сказал политический аналитик.

Видео дня

По его словам, обсуждались по меньшей мере три способа влияния России.

«Первые два – это создание и разгон фейков и изменение дискурса с помощью ботоферм. Речь шла о 12-15 тыс. фальшивых профилях пользователей с турецкими именами, запускавших какие-то подобные идеи. Третий способ, о котором тоже все говорят, — эти вещи, связанные с экономическими возможностями. Мы видели, что Россия отложила платежи по газу Турции на следующий год, поэтому в этом году Турции не придется платить $600 млн. Также речь идет о том, что могут отложить платежи [еще на несколько лет] по газу еще на $3-4 млрд, это такая прямая субвенция, которую очень хорошо можно продать избирателю», – объяснил Пашаев.

Политический аналитик выразил уверенность в том, что большой разницы в отношении к Украине в главных двух политических лагерях Турции, особенно во время войны, не будет.

«Стратегически для обеих этих сил рост контроля России в Черном море опасен. Для обеих этих турецких сил украинская территориальная целостность важна. Однако нужно и дальше учитывать, что последние 10-20 лет на международном уровне Турция играет в real politik. Ценности присутствуют на бумаге или с трибун, но как провластные силы, так и оппозиция выступают против прямых попыток Украины освободить оккупированные территории, особенно Крым, военной силой, они действительно опасаются российского ядерного оружия», — сказал он.

В то же время, Пашаев прогнозирует, что турецкая риторика относительно непризнания территорий, которые захватила РФ, останется неизменной.

«Стратегически Турции Россия не друг. У них много противоречий по Кавказу и Центральной Азии, куда Турция пытается войти. Однако с такой экономикой и с рисками попадания в зависимость к РФ пока трудно говорить о дальнейшем развитии событий, поэтому для Украины есть как шансы, так и риски развития событий в Турции», — подытожил политический аналитик.

11 мая главный оппонент президента Турции Реджепа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию.

В ответ Эрдоган заявил, что авторами заявлений Кылычдароглу являются силы, стремящиеся остановить развитие страны.